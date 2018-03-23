Ещё
Худруком МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Худруком МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
МХТ имени Чехова, который после смерти народного артиста СССР Олега Табакова остался без художественного руководителя, возглавит театральный режиссер Сергей Женовач. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании в министерстве, передает ТАСС.
«Решение принято, — сказал Мединский, уточнив, что Сергей Женовач станет худруком МХТ. — Приказ я подпишу сегодня, но он выходит на работу с 23 апреля».
С 2005 года Женовач — основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства».
Между тем, пресс-секретарь театра Мария Малкина сообщила, что Московский художественный театр имени Чехова в субботу объявит свою позицию по поводу предложенной кандидатуры на пост нового художественного руководителя театра и свою позицию о будущем МХТ.
«В субботу в МХТ пройдет экстренный сбор труппы, на котором коллектив собирается заявить о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры на пост худрука МХТ имени Чехова и заявить свою консолидированную позицию о будущем театра», — сказала Малкина.
BFM.RU: последние новости
Сергей Женовач станет художественным руководителем МХТ имени Чехова Актер Федор Добронравов госпитализирован с инсультом «Аэрофлот» прокомментировал грубое поведение певицы Успенской
 Ещё 56 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США278
В ГД отреагировали на отзыв посла ЕС в России100
Суд определил судьбу Савченко321
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ698
Россияне устроили давку в «Магните»270
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение