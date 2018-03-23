Худруком МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач 

МХТ имени Чехова, который после смерти народного артиста СССР Олега Табакова остался без художественного руководителя, возглавит театральный режиссер Сергей Женовач. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании в министерстве, передает ТАСС.
«Решение принято, — сказал Мединский, уточнив, что Сергей Женовач станет худруком МХТ. — Приказ я подпишу сегодня, но он выходит на работу с 23 апреля».
С 2005 года Женовач — основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства».
Между тем, пресс-секретарь театра Мария Малкина сообщила, что Московский художественный театр имени Чехова в субботу объявит свою позицию по поводу предложенной кандидатуры на пост нового художественного руководителя театра и свою позицию о будущем МХТ.
«В субботу в МХТ пройдет экстренный сбор труппы, на котором коллектив собирается заявить о своей позиции по поводу предлагаемой Министерством культуры кандидатуры на пост худрука МХТ имени Чехова и заявить свою консолидированную позицию о будущем театра», — сказала Малкина.