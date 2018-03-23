Худруком МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач

МХТ имени Чехова, который после смерти народного артиста СССР Олега Табакова остался без художественного руководителя, возглавит театральный режиссер Сергей Женовач . Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании в министерстве, передает ТАСС.

«Решение принято, — сказал Мединский, уточнив, что Сергей Женовач станет худруком МХТ. — Приказ я подпишу сегодня, но он выходит на работу с 23 апреля».

С 2005 года Женовач — основатель и художественный руководитель театра «Студия театрального искусства».

Между тем, пресс-секретарь театра Мария Малкина сообщила, что Московский художественный театр имени Чехова в субботу объявит свою позицию по поводу предложенной кандидатуры на пост нового художественного руководителя театра и свою позицию о будущем МХТ.