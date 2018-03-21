Азиза призналась, что скитается по углам

Азиза стала одной из почетных гостей концерта, который был посвящен юбилею Ильи Резника , где она исполнила свои хиты «Нареченный» и «Место действия — Санкт-Петербург ». За кулисами звезда охотно пообщалась с прессой.

Певица призналась, что сначала состоялось ее знакомство с супругой поэта-песенника Ириной . Именно она стала опорой для Азизы в тяжкие 1990-е, когда во время совместного выступления погиб Игорь Тальков . В убийстве музыканта обвинили телохранителя певицы.

После трагедии многие считали, что на карьере Азизы можно ставить крест. Однако этого не случилось во многом благодаря Ирине Резник, которая не позволила артистке опустить руки и спиться. По словам 54-летней певицы, именно благодаря этой поддержке она смогла начать все заново.

Певица официально никогда в браке не состояла и у нее нет своих детей. Однако у нее есть гражданский супруг — предприниматель Александр Бродолин. У него есть сын и двое внуков. Кроме этого певица является крестной матерью своего избранника. А вот живут они на два города: Азиза в Москве , а бизнесмен — в Петербурге.

Артистка призналась, что у нее нет своего угла и она вынуждена снимать жилье. По ее словам, хотя сейчас она живет в квартире с красивым видом на парк, ее мечта — приобрести собственную недвижимость, пишет сайт Dni.ru.