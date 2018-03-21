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Панин с огромным долгом сбежал из России
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Панин с огромным долгом сбежал из России 

Дни.ру 3 часа назад
В 2017 году задолженность россиян возросла с 4,76 триллиона рублей до 4,87 триллиона, сообщила ФССП на своем официальном сайте. Благодаря запрету на выезд за границу удалось взыскать 67,1 миллиарда рублей и закрыть 1,4 миллиона производств. Запрет коснулся 4,5 миллиона жителей страны. Обычного человека не выпустят за границу, если у него есть долг перед государством в размере десяти тысяч рублей (статья 67 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ). Но звезд, видимо, это не касается…
Судя по сведениям банка данных исполнительных производств, актер Алексей Панин задолжал судебным приставам огромную сумму. 211 штрафов выписано ему с апреля 2017 года — тут взыскания за нарушения правил дорожного движения в разных городах России и неоплаченную парковку, счета от налоговой инспекции. Самая большая задолженность отмечается по некоему исполнительному документу в Санкт-Петербурге — свыше миллиона рублей!
Общая сумма долгов превышает два миллиона рублей. Панин уверяет, что не может погасить их из-за безденежья. Приставы запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги. А суд запретил Панину покидать страну, пока он не оплатит все штрафы за нарушение ПДД — 375 тысяч рублей.
Однако это обстоятельство не помешало артисту уехать из России, чтобы развлечься в Италии. Как ему удалось прорваться через границу?! Скандальный актер признался, что впервые слышит о постановлении судей, и единственное, что его волнует, сможет ли он вернуться на родину.
"Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?" — цитирует артиста Пятый канал.
"Без особого удовольствия наблюдаю за тем, что происходит с Алексеем Паниным. Вот теперь дошло до того, что у него приставы имущество описывать собрались. У него, оказывается, 51 неоплаченный штраф за нарушение правил вождения. Мне, кажется, давно уже пора у нас за злостное нарушение КоАП вводить уголовную ответственность. Иначе этот поток не остановить", — прокомментировал ситуацию член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
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