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Невесту Шаляпина поймали на измене
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Невесту Шаляпина поймали на измене 

WomanHit.ru 10 минут назад
Фото: WomanHit.ru
На днях в одном из столичных спортклубов случайные свидетели засняли на камеру похождения Татьяны Гудзевой, новой возлюбленной эсксцентричного поп-исполнителя Прохора Шаляпина. По словам очевидцев, сотрудник центра, голубоглазый блондин Сергей Бойцов, на протяжении всей тренировки не спускал глаз с фигуристой блондинки, а в какой-то момент даже поцеловал ее.
Напомним, что в конце января Шаляпин позвал девушку замуж. Однако, несмотря на то что та приняла врученное Прохором кольцо, четкого ответа на свое предложение певец пока так и не получил. Известно, что мать избранницы шоумена не одобряет их союз, передают «СтарХит».
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