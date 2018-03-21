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17-летняя любовница разрушила семью Глызина
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17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина 

Дни.ру 1 час назад
Алексей Глызин дал откровенное интервью телеведущей Лере Кудрявцевой. Именитый артист рассказал о том, как бросил семью ради юной любовницы.
Алексей Глызин оказался в кресле игрока на ток-шоу "Секрет на миллион". Артист откровенно рассказал о личной жизни. Так, певец был дважды женат. Причем первый брак завершил он сам. Всему виной оказалась 17-летняя девушка, которой Алексей Глызин всерьез увлекся.
"Это наваждение. Это я не знаю, как назвать", — признался исполнитель.
Любимую женщину артиста звали Евгенией. Их отношения были настолько горячи, что Глызин бросил семью и ушел в чем был. Такое условие ему поставила юная возлюбленная.
"Раздался звонок: "Или сейчас или никогда". Я ушел в чем был. Я ничего не мог с собой поделать, меня околдовали", — объяснил Алексей Глызин в передаче "Секрет на миллион".
Разумеется, певец тяжело переживал уход из семьи. "Чувство вины, оно всегда присутствует", — признался Глызин. Однако у артиста тоже были требования к избраннице, ради которой он оставил жену и сына.
"Я говорю: "Если ты хочешь серьезных отношений, надо, чтобы были мужем и женой, не просто так", — поведал артист.
Однако не тут-то было. Спустя какое-то время возлюбленная предала певца, уйдя от него к другому мужчине.
В передаче Лера Кудрявцева сообщила, что та женщина развелась и снова свободна, более того, она готова снова встретиться с Алексеем Глызиным. Тот обернул слова телеведущей в шутку. Он сделал вид, что дрожит, и сказал: "Я спокоен, я спокоен".
Отметим, что в настоящее время Алексей Глызин счастлив во втором браке. В 1992 году певец зарегистрировал отношения с чемпионкой мира по художественной гимнастике Санией Бабий. В этом брака у него родился сын Игорь.
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