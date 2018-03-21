Басков объявил о дочери от Лопыревой

"Натуральный блондин" Николай Басков рассказал о личной жизни и работе. Популярный исполнитель признался, что готов стать многодетным отцом, и как смог отказать в интиме настырной поклоннице.

Николай Басков успевает везде: он гастролирует со своим шоу и ведет корпоративы, устраивает личную жизнь с длинноногой блондинкой Викторией Лопыревой и является лицом многих сборных концертов. Сам артист так прокомментировал свою популярность: "С одной стороны, говорят, что меня много на телевидении, куда ни плюнь — Басков! Теперь говорят, что не хватает".

"Натуральный блондин" рассказал историю, когда особо настырная поклонница предлагала ему деньги за вечер тет-а-тет. Однако он категорически отказался.

"Я даже не стал обсуждать. Дама не унималась: "Коля, скажи, сколько?!" Я сказал: "У меня особенности организма такие, такой период, что вот сейчас я на брюнеток я не реагирую…" Она сказала: "Я перекрашусь!" — со смехом рассказал артист.

Сейчас Николай счастлив в отношениях с Викторией Лопыревой. Более того, 5 октября 2017 года влюбленные должны были пожениться в Чечне , однако торжество перенесли на неопределенный срок.

"Мне позвонил Галкин и сказал, что в Чечню они не поедут", — ляпнул Басков, прокомментировав вопрос журналиста о том, как Алла Пугачева отнеслась к его избраннице.

Певец планирует детей от Виктории Лопыревой.

"У меня уже сын один растет (Бронислав, от первого брака со Светланой Шпигель. — Прим. ред.), а теперь надо завести девочку. А может быть, еще и мальчика. Мне бы еще троих", — цитирует Николая Баскова сайт "Комсомольская правда".