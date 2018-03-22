Участница «Дома-2» обвинила Корикову в уводе любимого

Участница «Дома-2» заявила, что Корикова увела ее возлюбленного

В недавнем интервью Dom2life 29‑летняя Оксана Ряска заявила, что причиной краха ее отношений с 50‑лет­ним бизнесменом из Санкт-Петербурга по имени Сергей стало его увлечение Еленой Кориковой . По словам звезды скандальной телестройки, у предпринимателя и актрисы был роман, завершившийся десять лет назад, однако после этого пара не прекратила общение.

Также девушка рассказала, что Елена периодически просила у Сергея денег — от 300 тысяч рублей до полумиллиона, — и бизнесмен даже помогал ей достра­ивать дом. На фоне этого у Оксаны зародилась ревность, она устраивала возлюбленному скандалы, в результате которых пара распалась. Ряска считает, что для Кориковой ее избранник был «кошельком». Недавно она пришла в негодование из-за фото в социальной сети, на котором актриса позировала на террасе дома бизнесмена в ее куртке. Это дает основания полагать, что между ними есть не только дружба.