Макаревич открестился от «дебилов»

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что не называл россиян злобными дебилами. Музыкант разместил пост с комментарием в фейсбуке.
"Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают… А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?", — написал Макаревич.
По его словам, произошедшее доказало, что двадцать пятый кадр работает.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать высказывания лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о россиянах.