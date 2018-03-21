Макаревич открестился от «дебилов»

Макаревич возмутился искажением своих слов о «злобных дебилах»

"Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают… А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): "Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов". Есть разница, нет?", — написал Макаревич. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что не называл россиян злобными дебилами. Музыкант разместил пост с комментарием в фейсбуке.

По его словам, произошедшее доказало, что двадцать пятый кадр работает.