Певец Леонид Агутин: Я был в секте

Леонид Агутин дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал о том, как был зависим от алкоголя, и сообщил, что состоял в секте.

Несмотря на то, что Леонид Агутин еще в феврале дал откровенное интервью Юрию Дудю, прочие журналисты до сих пор расшифровывают их беседу и обнаруживают неизвестные данные об артисте. Так, популярный исполнитель без купюр рассказал о том, что в молодости злоупотреблял алкоголем.

Агутин объяснил, что поначалу прибегал к спиртному в качестве расслабляющего средства.

"Алкоголь мне очень помогал, потому что тусовки и съемки я никогда не любил. Выпил, и мне казалось, что я клевый, что у меня все получается. Пил в основном коньяк. Сколько его выпито было — страшное дело!" — признался певец.

Однако постепенно возлияния артиста стали носить систематический характер.

"Там, где я жил, бутылки выбрасывал на балкон. И когда бутылки стали выше подоконника, тогда уже их собрали — восемь больших черных мешков — и выкинули. Балкон чистый — можно опять по одной бутылочке ставить. Я вообще трезвым никогда в то время не был…" — объявил Леонид Агутин.

Тем не менее, артист отметил, что о том жизненном периоде вспоминает с ностальгией.

"Это был прекрасный период в моей жизни. Я вспоминаю о нем только с любовью. Но я никогда не срывал выступления и съемки, не устраивал дебоши. В этом плане на меня не могут пожаловаться. Но я был в секте алкашей. И был уверен, что мне это помогает по жизни", — заключил исполнитель.

И все же в определенное время Леонид понял, что жизнь следует поменять, иначе ни к чему хорошему такой образ существования не приведет.