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Чем Анатолий Папанов не угодил Эльдару Рязанову
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Чем Анатолий Папанов не угодил Эльдару Рязанову 

Рамблер 2 часа назад
Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» давно вошёл в золотой фонд отечественной кинематографии и разлетелся на цитаты. В исполнителе роли Димы Семицветова режиссёр был уверен — её однозначно должен был играть Андрей Миронов. А вот насчёт Анатолия Папанова, игравшего колоритного тестя Димы, у Рязанова были сомнения. Тем не менее, все сцены с Папановым в ленте оставили, а в результате родился уникальный дуэт Миронова и Папанова, который спустя пару лет блистательно выступил в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Кстати, в реальной жизни актёры не были друзьями, несмотря на то, что много лет служили вместе в Театре Сатиры.
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