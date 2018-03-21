Чем Анатолий Папанов не угодил Эльдару Рязанову 

Фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» давно вошёл в золотой фонд отечественной кинематографии и разлетелся на цитаты. В исполнителе роли Димы Семицветова режиссёр был уверен — её однозначно должен был играть Андрей Миронов. А вот насчёт Анатолия Папанова, игравшего колоритного тестя Димы, у Рязанова были сомнения. Тем не менее, все сцены с Папановым в ленте оставили, а в результате родился уникальный дуэт Миронова и Папанова, который спустя пару лет блистательно выступил в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Кстати, в реальной жизни актёры не были друзьями, несмотря на то, что много лет служили вместе в Театре Сатиры.