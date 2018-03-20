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Молодая избранница Евгения Кафельникова варит кашу его исхудавшей дочери
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Молодая избранница Евгения Кафельникова варит кашу его исхудавшей дочери 

Passion.ru 6 часов назад
Фото: Passion.ru
Фото из Instagram Фото из Instagram Фото из Instagram Фото из Instagram Фото из Instagram Фото из Instagram Фото из Instagram Многочисленные подписчики Алеси Кафельниковой, дочери известного теннисиста, часто делают комплименты ее модельной внешности. Но на некоторых снимках девушка выглядит слишком худенькой. Возможно, в скором времени что-то изменится? Ведь здоровье дочери Евгения теперь в руках его новой возлюбленной. СМИ удалось выяснить, что на протяжении некоторого времени 44-летний Евгений Кафельников встречается с бортпроводницей «Аэрофлота». Новой спутнице спортсмена, которую тоже зовут Алеся, удалось найти общий язык с его дочерью, пишет канал Super. Инсайдеры сообщают, что стюардесса уже переехала к возлюбленному на Остоженку. Девушка по утрам готовит кашу для его дочери. Фото: instagram
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