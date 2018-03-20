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Фадеев признал успех Бузовой
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«Она все правильно делает»: Фадеев признал успех Бузовой 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: Instagram
Во время недавней беседы с подписчиками в прямом эфире «Инстаграма» Максим Фадеев коснулся темы головокружительной певческой карьеры Ольги Бузовой. Ко всеобщему удивлению, он заявил, что ее успех очевиден.
«Мне кажется, она все правильно делает — ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера. Если говорить профессиональным языком, то мне это неблизко, но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все», — пояснил свою точку зрения продюсер.
Также мэтр рассказал о своем феноменальном похудении. По словам музыканта, он уже стал меньше на 42 килограмма, но намерен сбросить еще 30, отметив, что придумал свою систему борьбы с лишним весом.
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