«Она все правильно делает»: Фадеев признал успех Бузовой

Во время недавней беседы с подписчиками в прямом эфире «Инстаграма» Максим Фадеев коснулся темы головокружительной певческой карьеры Ольги Бузовой. Ко всеобщему удивлению, он заявил, что ее успех очевиден.

«Мне кажется, она все правильно делает — ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера. Если говорить профессиональным языком, то мне это неблизко, но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все», — пояснил свою точку зрения продюсер.

Также мэтр рассказал о своем феноменальном похудении. По словам музыканта, он уже стал меньше на 42 килограмма, но намерен сбросить еще 30, отметив, что придумал свою систему борьбы с лишним весом.