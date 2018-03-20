Как российские артисты справляются со звездной болезнью

В свое время слава испортила немало артистов: финалист "Голоса" требовал баснословные гонорары, Казанова изводила домработниц, а Чиповская зазналась после первой большой роли. Как представители шоу-бизнеса превратились в звезд (в не лучшем смысле слова) и как вернулись с небес на землю? Воспоминания артистов о пережитой звездной болезни — в материале Teleprogramma.pro.

Публикация от Михаил Пореченков (@porechenkov_official_page) 13 Авг 2016 в 6:03 PDT «Звездная болезнь рубит по-разному: алкоголизмом, наркотиками, отказом от работы. Ты думаешь: «Я всего достиг, мне ничего не надо». Это «я» и ничего кроме меня. На этом заканчивается человек. Эта болезнь уничтожала меня по кускам. В какой-то момент я понял, что не выживу. Собрал силу воли и остановился", — делится своим опытом актер. Избавиться от гордыни Михаилу помогли вера и наставления духовника. Кстати, не дает актеру "зазвездиться" и мама: Галина Николаевна критично оценивает работы сына на экране и хвалит Михаила довольно сдержанно — без восторженных "Гениально!" и "Великолепно!"

В начале 00-х в российском шоу-бизнесе прогремел проект "Фабрика звезд", вместе с ним прославились и финалисты шоу — группы "Корни" и "Фабрика". Солистка женской поп-группы Сати Казанова, начав концертную деятельность, на себе испытала "синдром короны": девушка резко вела себя с личным водителем, досаждала домработнице, да и коллеги — Ирина Тонева и Саша Савельева — страдали от выходок певицы. Сати, по собственным словам, по-прежнему не подарок, но сумела изменить поведение к лучшему — благодаря сестрам и родителям, которые вернули артистку с небес на землю.

"Вот, оказывается, почему меня раньше «замуж не брали» то!» — смеется певица.

Еще одна выпускница "Фабрики звезд", покинув телепроект, не справилась с собой. Постоянные трансляции на Первом канале, выступления с именитыми артистами, восхищенные возгласы прохожих: "Мы вас знаем! Мы за вас болели!" — все это вскружило Темниковой голову. Взлетевшая самооценка отражалась не только на общении с окружающими, но и на манере речи, осанке, походке. Контакты с поклонникам, писавшими письма, Лена вскоре прекратила. Нераспечатанные конверты с посланиями брюнетка пересылала родителям, в ответ на на что семья укоряла начинающую артистку: «Лена, люди душу вкладывали, а ты…» Близкие около года терпели заносчивость Елены, после чего резко осадили, поговорив с наследницей об отвратительном поведении.

"Я протрезвела, но мне до сих пор за себя тогдашнюю стыдно", — признается певица.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) 2 Янв 2018 в 10:04 PST

"Если кто-то говорит, что у него не было звездной болезни, не верьте — он лукавит", — говорил артист в одном из интервью. Сам он страдал от "недуга" около недели — после выхода первого блока "Убойной силы". Но Константин не задрал нос, а стал чувствовать непонятные перемены физическом уровне.

"В жизни, когда на тебя тоже обращают внимание, это тоже увеличительное стекло. Поэтому происходят даже какие-то странные физиологические ломки организма. Может быть, не у всех. Лично мне это неприятно. Когда все желают с тобой сфотографироваться — с чего это может быть приятно?" — считает артист.

Публикация от Фонд Константина Хабенского (@khabensky_fund) 10 Янв 2017 в 10:13 PST И подчеркивает: нежелание говорить о личном, стремление уединиться после работы, скрыться от публики — это не зазнайство, а простое человеческое желание отдохнуть.

Безумная популярность пришла к Ане после съемок в сериале "Дорогая Маша Березина" — так, по крайней мере, казалось самой начинающей актрисе. Чиповская получила не только славу, но и деньги — семья девушки на тот момент жила довольно скромно — что и стало причиной высокомерия. "У меня был огромный орден, и он мешал мне стоять ровно" "Я превратилась в невероятную стерву. Я пила кровь у людей круглосуточно" У меня не было никаких райдеров и требований, я просто была невероятно капризной девочкой", — такими словами описывает Чиповская начало своей карьеры. Остудили "звезду" преподаватели Щукинского училища: Аня поступала на курс Владимира Иванова , что называется, "левой ногой" — считала себя безоговорочно достойной.

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa) 25 Июн 2016 в 11:08 PDT Девушке прямо намекнули: опомнитесь, девочка, вы пока еще никто. В Щуку актриса все же поступила, но лишь со второго раза — подготовившись и сняв корону.

Вокальные данные финалиста шоу "Голос" называли космическими, а самого исполнителя — инопланетянином. Но восхищение судей и зрителей еще не означает долгую популярность. По мнению промоутера, работавшего с артистом, в не самой удачной карьере виноват сам Гела. Певец требовал баснословные гонорары — до миллиона за одно выступление — и перелеты бизнес-классом, отказывался выходить на сцену, если не все билеты раскуплены.

"Естественно, зритель остался обижен и перестал на него ходить. Гела упал с небес на землю, а поезд-то ушел. И сейчас Гуралиа готов работать за маленькие гонорары в залах, куда приходит по 100-150 человек", — делился с "Комсомольской правдой" организатор мероприятий.