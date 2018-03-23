Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова обвинила своего неофициального мужа Владимира Тюрина в убийстве официального — Дениса Вороненкова.
В эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» артистка заявила, что причастность Тюрина в качестве заказчика к смерти экс-депутата Госдумы «очевидна» и «доказана» следствием, аргументы которого «очень убедительны». По ее словам, вскоре Тюрин окажется в международном уголовном розыске, так как необходимые для этого документы уже направлены в Интерпол.
Также Максакова назвала гибель Вороненкова «самым чудовищным» событием своей жизни, а «самым неприятным» — причастность к этому отца ее детей, «обязанного» ей своей свободой.
«Такого удара в спину я не ожидала», — сказала она.
Денис Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева. Еще осенью местные следователи заявляли, что Вороненков был убит по заказу Тюрина.
Владимир Тюрин известен в России как криминальный авторитет, один из лидеров «Братской» ОПГ и так называемой «русской мафии» в Испании.