Ещё
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван новый заказчик убийства Вороненкова 

Рамблер 46 минут назад
Оперная певица Мария Максакова обвинила своего неофициального мужа Владимира Тюрина в убийстве официального — Дениса Вороненкова.
В эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» артистка заявила, что причастность Тюрина в качестве заказчика к смерти экс-депутата Госдумы «очевидна» и «доказана» следствием, аргументы которого «очень убедительны». По ее словам, вскоре Тюрин окажется в международном уголовном розыске, так как необходимые для этого документы уже направлены в Интерпол.
Также Максакова назвала гибель Вороненкова «самым чудовищным» событием своей жизни, а «самым неприятным» — причастность к этому отца ее детей, «обязанного» ей своей свободой.
«Такого удара в спину я не ожидала», — сказала она.
Денис Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева. Еще осенью местные следователи заявляли, что Вороненков был убит по заказу Тюрина.
Владимир Тюрин известен в России как криминальный авторитет, один из лидеров «Братской» ОПГ и так называемой «русской мафии» в Испании.
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением107
Умер известный шансонье22
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре76
США начали стальную войну44
Россиян предупредили о мошенничестве «друзей»20
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
05:37
«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
Политика Европа
02:45
Волочкову раскритиковали за неудачную пластику груди
Шоу-бизнес
00:59
Собянин открыл Московский культурный форум
Новости Москвы
01:12
Коллега рассказала о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
04:02
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение