Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова

Назван новый заказчик убийства Вороненкова

В эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» артистка заявила, что причастность Тюрина в качестве заказчика к смерти экс-депутата Госдумы «очевидна» и «доказана» следствием, аргументы которого «очень убедительны». По ее словам, вскоре Тюрин окажется в международном уголовном розыске, так как необходимые для этого документы уже направлены в Интерпол

Также Максакова назвала гибель Вороненкова «самым чудовищным» событием своей жизни, а «самым неприятным» — причастность к этому отца ее детей, «обязанного» ей своей свободой.

«Такого удара в спину я не ожидала», — сказала она.

Денис Вороненков был убит киллером 23 марта 2017 года в центре Киева. Еще осенью местные следователи заявляли, что Вороненков был убит по заказу Тюрина.