Ещё
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве отклонил иск французского поэта Синуэ к Киркорову за плагиат песни 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Савеловский суд Москвы в среду отклонил иск французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ на 15 млн рублей к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям за плагиат одной из известных композиций, которую исполняла певица Далида (1933-1987). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба суда.
"В исковых требованиях отказать", — сказала представитель суда.
В качестве ответчиков в деле фигурировали Филипп Киркоров, компании "Филипп Киркоров продакшн" и "Первое музыкальное издательство", которые осуществляют реализацию дисков и торговлю в интернете.
Речь в иске шла о песне под названием Helwa ya Baladi ("Моя прекрасная родина"), зарегистрированной в авторском обществе Французской Республики в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года. Киркоров исполняет эту песню на русском языке под названием "Шелковая нить", она выходила в составе трех его альбомов. Как следует из искового заявления, текст которого есть в распоряжении ТАСС, Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с авторами". По словам адвоката поэта Игоря Трунова, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб.
Истцы просили запретить Киркорову публичное исполнение песни "Шелковая нить", а компаниям артиста распространять произведения. Они также просили обязать ответчиков уничтожить диски с песней, ставшей предметом спора.
Ответчик отверг все обвинения, его представители просили в заявленных требованиях отказать, отклонив гражданский иск. Киркоров считает, что он добросовестный приобретатель и купил право на использование песни у агентов. Кроме того, в качестве третьей стороны в иске было заявлено Российское авторское общество (РАО), представитель которого также выступил против заявленных исковых требований. "Оригинальная песня, созданная в 1978 году, и переработанная позднее песня — два разных музыкальных произведения < > перевод по российскому законодательству является самостоятельным произведением", — отметила представитель РАО.
ТАСС: последние новости
Песков призвал СМИ не перевирать фразу Макаревича, якобы грубо отозвавшегося о россиянах Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна Николай Караченцов в конце недели отправится в Израиль на лечение рака
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке98
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД103
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»123
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»348
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение