Началова использовала флаг РФ вместо трусов

Юлия Началова использовала флаг России вместо трусов

Публикация от Miss Limoni (@misslimoni) 18 Мар 2018 в 3:48 PDT Легкомысленная российская певица вновь себя скомпрометировала, выложив в Инстаграм фотографию, над которой хорошо поработал фоторедактор. На снимке девушка стоит в нижнем белье, но на месте, где должны быть трусы, расположен развивающийся флаг РФ

Юлия , получив шквал негативных комментариев, поспешила удалить скандальный снимок. Однако активные пользователи уже успели распространить фото по социальной сети.

Многих возмутило такое использование российского флага в призыве пойти на выборы. Другие посчитали певицу слишком глупой для того, чтобы понимать последствия содеянного. Юридически подкованные пользователи Инстаграм сразу же сообщили номер статьи Уголовного Кодекса РФ, под которую попадает подобное обращение с государственной символикой.