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Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами
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Кортнев: Россияне стали гораздо истеричнее 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев согласился с Андреем Макаревичем по поводу разницы между американцами и россиянами.
Музыкант Алексей Кортнев заявил изданию Ruposters, что американцы не боятся за свое будущее, в отличие от россиян, поскольку гораздо богаче:
«Американцы, конечно, гораздо спокойнее и благополучнее, потому что гораздо богаче. И они не волнуются за свое будущее, как волнуются россияне», — считает музыкант. По его словам, сограждане «в последние годы стали гораздо истеричнее», а чтобы в этом убедиться, «достаточно включить телевизор и посмотреть, как там визжат ведущие, влияющие на умы и настроения публики».
Кортнев считает, что виновата российская экономика, которая, в отличие от американской, якобы «стагнирует»:
«Кардинальная разница в том, что в Америке развивается экономика, а в нашей стране стагнирует. Настроение у общества поэтому разные, там люди живут и работают на благополучие страны и семьи, мы работаем на то, чтобы противостоять санкциям, угрозам. В этой ситуации веселым не будешь. Когда ты работаешь не на свой карман, а на военно-промышленный комплекс».
При этом Кортнев не готов подписаться под словами лидера «Машины времени» о превращении жителей России в «злобных дебилов», но считает, что разница между россиянами и американцами «была, есть и будет всегда».
«В Америке живут сытые, уверенные в себе люди. В России живут люди, которые надеются на что-то хорошее в будущем, а некоторые уже и не надеются», — подчеркнул Кортнев.
Ранее Макаревич, который находится в США, заявил, что американцы гораздо спокойнее россиян, а с гражданами России происходит «что-то ужасное». Он также заявил, что власти России «открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певца, напомнив об уровне поддержки на выборах Ксении Собчак, которая ранее назвала народ «генетическим отребьем».
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