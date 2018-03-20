Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами

«Американцы, конечно, гораздо спокойнее и благополучнее, потому что гораздо богаче. И они не волнуются за свое будущее, как волнуются россияне», — считает музыкант. По его словам, сограждане «в последние годы стали гораздо истеричнее», а чтобы в этом убедиться, «достаточно включить телевизор и посмотреть, как там визжат ведущие, влияющие на умы и настроения публики».

Музыкант Алексей Кортнев заявил изданию Ruposters, что американцы не боятся за свое будущее, в отличие от россиян, поскольку гораздо богаче: