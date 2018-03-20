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Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой
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«Стало невозможно с этим жить»: Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Максим Фадеев поговорил с многочисленными поклонниками в прямом эфире на своей страничке в Instagram. Продюсер откровенно рассказал о своих чувствах к Ольге Бузовой.
Ольга Бузова является одной из самых популярных певиц в России. Поющая ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" умудряется сниматься в шоу, играть в театре, гастролировать, записывать новые песни и снимать на них клипы. Максим Фадеев признался, что отдает должное бурной деятельности Ольги Бузовой.
"Я считаю, что ее успех очевиден. Мне кажется, она все правильно делает — ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера. Если говорить профессиональным языком, то мне это неблизко, но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все", — признался продюсер.
Внимательные поклонники отметили, что в последнее время Максим Фадеев сильно похудел. Музыкальный деятель подтвердил эти догадки, но сообщил, что намерен сбросить еще больше лишних килограммов.
"Я похудел на 42 килограмма, осталось сбросить еще 30. У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим", — пообещал Максим.
По словам Фадеева, когда он наконец достигнет поставленной цели, то решится на кардинальную смену имиджа. Продюсер намерен расстаться с растительностью на лице.
"Несколько лет назад я сказал, что обязательно сбрею бороду как похудею", — сообщил музыкальный продюсер.
Максим рассказал о своих отношениях с рэпером Тимати, с которым участвует в одном шоу по поиску талантов.
"Когда мы стали работать вместе, я был шокирован. Говорю абсолютно искренне. Он абсолютно ломовой парень. Я считаю, что это очень талантливый бизнесмен и человек. А главное — у него все в порядке с сердцем. Я не ожидал. Он глубокий, умный", — признался Максим Фадеев.
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