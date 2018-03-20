Фадеев рассказал о чувствах к Бузовой

"Я похудел на 42 килограмма, осталось сбросить еще 30. У меня был очень большой вес, стало невозможно с этим жить. Я придумал свою систему похудения, сейчас все это веду на себе. Как вы видите, результаты налицо. Когда я все доделаю, то, естественно, поделюсь этим", — пообещал Максим.

Внимательные поклонники отметили, что в последнее время Максим Фадеев сильно похудел. Музыкальный деятель подтвердил эти догадки, но сообщил, что намерен сбросить еще больше лишних килограммов.