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Караченцов отправится в Израиль на лечение
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Николай Караченцов в конце недели отправится в Израиль на лечение рака 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Николай Караченцов в конце недели улетит в Израиль на проведение лучевой терапии злокачественного новообразования в легком. Об этом рассказал ТАСС во вторник его сын Андрей Караченцов.
Ранее сообщалось, что октябре 2017 года у Николая Караченцова врачи обнаружили злокачественную опухоль в левом легком. За полгода актеру провели шесть курсов химиотерапии.
"Мы собираемся везти папу в Израиль на лучевую терапию. В воскресенье вечером мама вместе с папой и медсестрой улетают туда", — сообщил Андрей Караченцов.
По его словам, курс лечения будет длиться примерно 23 дня по полчаса ежедневно.
В Израиле есть оборудование более прицельного и фокусного действия, объяснил Андрей Караченцов свой выбор.
Стоимость лечения и пребывания в Израиле Андрей Караченцов оценивает примерно в 2 млн рублей. "Я знаю, что нам хочет помочь в этом вопросе и фонд Никиты Михалкова, есть еще фонд "Артист". Пока мы собираемся своими силами туда ехать", — добавил он.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию.
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