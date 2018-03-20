Караченцов отправится в Израиль на лечение

Николай Караченцов в конце недели отправится в Израиль на лечение рака

"Мы собираемся везти папу в Израиль на лучевую терапию. В воскресенье вечером мама вместе с папой и медсестрой улетают туда", — сообщил Андрей Караченцов. Ранее сообщалось, что октябре 2017 года у Николая Караченцова врачи обнаружили злокачественную опухоль в левом легком. За полгода актеру провели шесть курсов химиотерапии.

По его словам, курс лечения будет длиться примерно 23 дня по полчаса ежедневно.

В Израиле есть оборудование более прицельного и фокусного действия, объяснил Андрей Караченцов свой выбор.

Стоимость лечения и пребывания в Израиле Андрей Караченцов оценивает примерно в 2 млн рублей. "Я знаю, что нам хочет помочь в этом вопросе и фонд Никиты Михалкова , есть еще фонд "Артист". Пока мы собираемся своими силами туда ехать", — добавил он.