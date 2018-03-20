Крису Кельми снова придется лечиться от алкоголизма в Таиланде

Музыкант, которому преодолеть пагубную привычку было очень сложно, не хочет, чтобы она снова взяла над ним верх. В связи с этим артист снова намерен лететь лечиться Таиланд. Кельми пока не знает, в какой центр обратиться, но намерен прилететь туда уже в конце марта. Певец выразил надежду, что сможет там встретить Дану Борисову.