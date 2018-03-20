Ещё
Крису Кельми снова придется лечиться от алкоголизма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крису Кельми снова придется лечиться от алкоголизма в Таиланде 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
В отличие от Евгения Осина, который сбежал из клиники в Таиланде, где проходил лечение вместе с Даной Борисовой и Крисом Кельми, последний остался на реабилитацию до конца. По возвращении домой музыкант признался, что лечение помогло ему справиться с тягой к алкоголю. Однако не так давно 62-летний певец почувствовал, что может сорваться.
Музыкант, которому преодолеть пагубную привычку было очень сложно, не хочет, чтобы она снова взяла над ним верх. В связи с этим артист снова намерен лететь лечиться Таиланд. Кельми пока не знает, в какой центр обратиться, но намерен прилететь туда уже в конце марта. Певец выразил надежду, что сможет там встретить Дану Борисову.
Своими планами музыкант не стал делиться со своими родными. С экс-супругой он общается редко, а с 29-летним сыном Кристианом в их отношениях лед только-только тронулся. Молодой человек на протяжении долгого времени не мог простить своего отца за пьянство. Однако после того, как Кельми вернулся с лечения, начал общаться с родителем по телефону, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Starhit.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кортнев вслед за Макаревичем неоднозначно высказался о россиянах В Сети обсуждают очередное оскорбительное высказывание Андрея Макаревича о россиянах Названа новая версия смерти Олега Табакова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»49
Трамп все-таки позвонил Путину72
Посол РФ вызван в МИД Чехии108
Над Су-57 нависла угроза47
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора224
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение