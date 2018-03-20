Крису Кельми снова придется лечиться от алкоголизма

В отличие от Евгения Осина, который сбежал из клиники в Таиланде, где проходил лечение вместе с Даной Борисовой и Крисом Кельми, последний остался на реабилитацию до конца. По возвращении домой музыкант признался, что лечение помогло ему справиться с тягой к алкоголю. Однако не так давно 62-летний певец почувствовал, что может сорваться.
Музыкант, которому преодолеть пагубную привычку было очень сложно, не хочет, чтобы она снова взяла над ним верх. В связи с этим артист снова намерен лететь лечиться Таиланд. Кельми пока не знает, в какой центр обратиться, но намерен прилететь туда уже в конце марта. Певец выразил надежду, что сможет там встретить Дану Борисову.
Своими планами музыкант не стал делиться со своими родными. С экс-супругой он общается редко, а с 29-летним сыном Кристианом в их отношениях лед только-только тронулся. Молодой человек на протяжении долгого времени не мог простить своего отца за пьянство. Однако после того, как Кельми вернулся с лечения, начал общаться с родителем по телефону, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Starhit.