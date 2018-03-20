Ещё
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье 

Рамблер 9 часов назад
Известный скульптор Александр Рожников уже создал проект памятника. Он увидел в Бузовой молодую женщину и будущую мать, поэтому в его проекте телеведущая и певица предстаёт в образе молодой мамы с младенцем на руках. По мнению Рожникова, такая композиция вполне впишется в ландшафт возле перинатального центра, а сама Бузова могла бы взять шефство над центром и время от времени посещать молодых мам. Скульптор также ответил на вопрос, откуда взять деньги на создание монумента. Он полагает, что фанаты Ольги должны скинуться и собрать средства.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза131
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»84
Трамп все-таки поздравил Путина146
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича150
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение