Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье

Известный скульптор Александр Рожников уже создал проект памятника. Он увидел в Бузовой молодую женщину и будущую мать, поэтому в его проекте телеведущая и певица предстаёт в образе молодой мамы с младенцем на руках. По мнению Рожникова, такая композиция вполне впишется в ландшафт возле перинатального центра, а сама Бузова могла бы взять шефство над центром и время от времени посещать молодых мам. Скульптор также ответил на вопрос, откуда взять деньги на создание монумента. Он полагает, что фанаты Ольги должны скинуться и собрать средства.