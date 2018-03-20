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Сын Макаревича ответил на «злобных дебилов»
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Сын Макаревича ответил на «злобных дебилов» 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Instagram
Сын музыканта Андрея Макаревича Иван объяснил РЕН ТВ, почему его отец назвал россиян «злобными дебилами».
По его словам, высказывание артиста связано с его эмоциями, а «злобные дебилы» являются «основной проблемой» не только России, но и всего человечества.
Ранее Андрей Макаревич, сравнивая россиян со «спокойными, веселыми и добрыми» американцами, заявил, что с гражданами России «происходит что-то ужасное».
«Мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.
Месяц назад другой знаменитый артист, актер Алексей Серебряков, заявил, что национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». Он посетовал, что в 30, 50 и 70 километрах от Москвы проживает множество «элементов из 1990-х годов», а также на то, что знание, сообразительность, предприимчивость и достоинство так и не стали национальной идеей России.
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