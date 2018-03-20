Сын Макаревича ответил на «злобных дебилов»

По его словам, высказывание артиста связано с его эмоциями, а «злобные дебилы» являются «основной проблемой» не только России , но и всего человечества.

Ранее Андрей Макаревич, сравнивая россиян со «спокойными, веселыми и добрыми» американцами, заявил, что с гражданами России «происходит что-то ужасное».

«Мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.