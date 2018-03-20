Компания Вайнштейна объявила себя банкротом

Компания, принадлежащая скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну , Weinstein Company (TWC) объявила о банкротстве, сообщает телеканал CNBC.

В компании заявили о готовности продать активы компании Lantern Capital. По данным источников издания Variety, Lantern Capital может заплатить за активы Weinstein Company от 300 до 450 миллионов долларов.

Ранее инвесторы во главе с американской предпринимательницей Марией Контрерас-Свит заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент отказались от сделки.