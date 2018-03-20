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Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
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Компания Вайнштейна объявила себя банкротом 

РИА Новости 3 часа назад
Компания, принадлежащая скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, Weinstein Company (TWC) объявила о банкротстве, сообщает телеканал CNBC.
В компании заявили о готовности продать активы компании Lantern Capital. По данным источников издания Variety, Lantern Capital может заплатить за активы Weinstein Company от 300 до 450 миллионов долларов.
Ранее инвесторы во главе с американской предпринимательницей Марией Контрерас-Свит заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент отказались от сделки.
Харви Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали в октябре прошлого года материалы о его распущенном сексуальном поведении.
После этого более 80 женщин обвинили продюсера в приставаниях и изнасилованиях. Среди тех, кто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна, были всемирно известные актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.
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