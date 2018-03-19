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Максим Фадеев рассказал о смерти отца
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Максим Фадеев рассказал о смерти отца 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Instagram
Музыкальный продюсер показал фанатам фотографию своего родителя, Александра Фадеева. Максим многим обязан отцу, поскольку именно он был художественным руководителем Курганской областной филармонии, на базе которой была создана первая музыкальная группа, где Максим исполнял роль бэк-вокалиста.
Продюсер рассказал о том, что с момента смерти талантливого родителя прошло ровно 2 года. Максим признался, что память об уходе из жизни Александра Фадеева и боль от потери настолько свежи, как будто все произошло только вчера.
Поклонники попытались поддержать музыканта: «Вечная память. Связь с родителями не ослабеет, будет еще крепче с годами», «Максим! Ваш папа воспитал Вас талантливым и добрым человеком… Светлая ему память…» Несомненно, Александра Ивановича Фадееву с благодарностью вспоминают и его ученики, среди которых более 1000 одаренных исполнителей.
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