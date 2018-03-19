Анфиса Чехова обидела поклонниц

Анфиса Чехова невольно обидела поклонниц

Правда, рассказав о кастинге, участниц которого она охарактеризовала как «набор моделей Plus size», Анфиса невольно сильно обидела многих поклонниц и заставила их чувствовать себя не комфортно. Прочитав о пожеланиях Анфисы, подписчики личного микроблога звезда были возмущены.

«С каких пор 48 размер — это plus size? На фотографиях модели явно 52-54! Я совсем не толстая, а у меня 48! Вообще-то plus size всегда от 52 начинался! — возмущались одни. «Так и знала, что у меня груди нет!» — переживали другие. «А мне 32… Я уже старая!» — тревожились третьи. Требования к кандидаткам у Чеховой весьма строгие: размер одежды 48-50, возраст от 20 до 30 лет, красивое лицо, гармонично сложенная пышная фигура… Особое внимание Анфиса уделила груди, подчеркнув, что размер бюста должен быть не меньше четвертого. Чтобы уж совсем все было понятно, артистка прикрепила к публикации несколько фотографий. «Лицо, пропорции, обаяние! — говорит звезда. — Нужно уметь позировать и не стесняться».

Но в целом, именно то, что 48 размер был назван Анфисой размером plus size, возмутило Интернет-пользователей до глубины души. Общий смысл комментариев разъяренных девушек сводился к мысли, что назвав параметры тела, при которых объем груди равен 96-100 см, а объем бедер — 104-110 см — пышными, Чехова невольно пропагандирует анорексию.