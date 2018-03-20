Регину Тодоренко лишили роли в кино

Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за татуировок

Телеведущая Регина Тодоренко в своем Инстаграме откровенно поговорила с читателями на тему татуировок.

Девушка призналась, что очень любит свои "нательные рисунки", однако, понимает, что многим людям татуировки не нравятся. Тодоренко в юношестве не задумывалась над тем, что тату могут доставить неудобства, пока не столкнулась с кастингом в кино.

На роль девушки-отличницы нужна была актриса, полностью соответствующая образу. Тодоренко пришла на кастинг, успешно справилась с первыми заданиями, понравилась продюсерам и кастинг-директору, но на выходе из кабинета ее спросила, есть ли у девушки татуировки.