Ещё
Регину Тодоренко лишили роли в кино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за татуировок 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Телеведущая Регина Тодоренко в своем Инстаграме откровенно поговорила с читателями на тему татуировок.
Девушка призналась, что очень любит свои "нательные рисунки", однако, понимает, что многим людям татуировки не нравятся. Тодоренко в юношестве не задумывалась над тем, что тату могут доставить неудобства, пока не столкнулась с кастингом в кино.
На роль девушки-отличницы нужна была актриса, полностью соответствующая образу. Тодоренко пришла на кастинг, успешно справилась с первыми заданиями, понравилась продюсерам и кастинг-директору, но на выходе из кабинета ее спросила, есть ли у девушки татуировки.
Продюсер объяснил, что ему в проект нужна девушка строго без тату, тонировать которые в кадре будет слишком долго, а в процессе производства фильма важна каждая секунда.
"Вот моя карьера в кино могла закончиться не начавшись… Может, когда-нибудь в кино понадобится Девушка с тату похожая на меня", — отметила Тодоренко и призвала всех хорошо подумать, прежде чем делать на теле "вечные рисунки".
Russianshowbiz.info: последние новости
Юлия Началова использовала флаг России вместо трусов Мария Кожевникова нашла отца Максим Фадеев рассказал о смерти отца
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»52
Трамп все-таки позвонил Путину72
Посол РФ вызван в МИД Чехии108
Над Су-57 нависла угроза48
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора224
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение