Регину Тодоренко лишили роли в кино

Телеведущая Регина Тодоренко в своем Инстаграме откровенно поговорила с читателями на тему татуировок.
Девушка призналась, что очень любит свои "нательные рисунки", однако, понимает, что многим людям татуировки не нравятся. Тодоренко в юношестве не задумывалась над тем, что тату могут доставить неудобства, пока не столкнулась с кастингом в кино.
На роль девушки-отличницы нужна была актриса, полностью соответствующая образу. Тодоренко пришла на кастинг, успешно справилась с первыми заданиями, понравилась продюсерам и кастинг-директору, но на выходе из кабинета ее спросила, есть ли у девушки татуировки.
Продюсер объяснил, что ему в проект нужна девушка строго без тату, тонировать которые в кадре будет слишком долго, а в процессе производства фильма важна каждая секунда.
"Вот моя карьера в кино могла закончиться не начавшись… Может, когда-нибудь в кино понадобится Девушка с тату похожая на меня", — отметила Тодоренко и призвала всех хорошо подумать, прежде чем делать на теле "вечные рисунки".