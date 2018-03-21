Врачи назвали новую причину смерти Табакова

Режиссер Олег Табаков мог умереть от менингита, сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на лечащих врачей.

По их словам, после неудачной имплантации зубов, к которой Народный артист СССР прибег из-за нестерпимой зубной боли, у него могла развиться гнойная инфекция, которая «проломила» физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системами. Это, в свою очередь, стало причиной развития менингита.

« (При менингите. — Прим. ред.) мозг буквально плавится от гноя», — объяснили врачи.

Олег Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа. В ноябре прошлого года он был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Там ему сделали экстренную операцию. В декабре СМИ сообщали, что острый воспалительный процесс деструктивной пневмонии миновал, а режиссер был переведен из реанимации в обычную палату. Тогда врачи оценивали срок его излечения в один месяц. Спустя неделю стало известно о значительном ухудшении состояния артиста, а в конце месяца о том, что он введен в искусственную кому.