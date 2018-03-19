Известную актрису увезли в больницу во время выборов

Знаменитую актрису забрали в больницу во время выборов

Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая почувствовала себя плохо вечером 18 марта на избирательном участке №2759 в столичном районе Раменки. Медики скорой помощи, осмотрев пациентку, приняли решение об экстренной госпитализации.

Актрису из знаменитых советских фильмов "Летят журавли" и "Покровские ворота" доставили в одну из московских клиник. Ее поместили в отделение хронической сердечной недостаточности.

Возможно, что королеве эпизода, как ее называют коллеги, потребуется хирургическое вмешательство, передает РЕН ТВ . Валентина Березуцкая сыграла более двухсот ролей в кино. На ее счету работы в таких лентах, как "Командир счастливой щуки", "Новые приключения неуловимых", "Следствие ведут знатоки", "Вечный зов", "Любить по-русски".

В последние годы Валентина Федоровна также была востребована в профессии. Она активно снималась в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол", "Возвращение Мухтара" и других.

Напомним, ранее сообщалось о том, что госпитализированный народный артист России Валерий Гаркалин все еще остается в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. У 63-летнего актера было диагностировано воспаление легких. Ему стало плохо во время гастролей. Некоторое время артист находился в экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского. Актер почти месяц не может побороть тяжелое заболевание.