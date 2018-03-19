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Известную актрису увезли в больницу во время выборов
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Знаменитую актрису забрали в больницу во время выборов 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая почувствовала себя плохо вечером 18 марта на избирательном участке №2759 в столичном районе Раменки. Медики скорой помощи, осмотрев пациентку, приняли решение об экстренной госпитализации.
Актрису из знаменитых советских фильмов "Летят журавли" и "Покровские ворота" доставили в одну из московских клиник. Ее поместили в отделение хронической сердечной недостаточности.
Возможно, что королеве эпизода, как ее называют коллеги, потребуется хирургическое вмешательство, передает РЕН ТВ. Валентина Березуцкая сыграла более двухсот ролей в кино. На ее счету работы в таких лентах, как "Командир счастливой щуки", "Новые приключения неуловимых", "Следствие ведут знатоки", "Вечный зов", "Любить по-русски".
В последние годы Валентина Федоровна также была востребована в профессии. Она активно снималась в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол", "Возвращение Мухтара" и других.
Напомним, ранее сообщалось о том, что госпитализированный народный артист России Валерий Гаркалин все еще остается в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. У 63-летнего актера было диагностировано воспаление легких. Ему стало плохо во время гастролей. Некоторое время артист находился в экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского. Актер почти месяц не может побороть тяжелое заболевание.
Как писали Dni.Ru, своими соображениями на этот счет поделилась актриса Ирина Лачина. Она уверена, что многие деятели культуры переносят болезнь на ногах. По ее мнению, мужчины и вовсе не любят обращаться к врачам.
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