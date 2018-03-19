«Обдираловка»: у Божены Рынски сняли со лба часть кожи

Скандальная журналистка Божена Рынска не раз говорила, что комплексует из-за шрама на своем лбу. Чтобы избавиться от него, она подверглась процедуре, которая, по мнению многих, сделала все еще хуже.

В своем Инстаграме Божена показала, как выглядит ее лоб после дермабразии. К ней журналистка решила прибегнуть, чтобы избавиться от шрама, появившегося после того, как она раздавила воспаление атеромы. Атерома — это опухоль сальной железы. После нее на лбу женщины остался след, который ей очень не нравился.

Во время дермобразии со шрама сняли часть кожи, предварительно размягчив его. На фотографии, которую опубликовала Божена, видно, что на лбу у женщины после процедуры остались непривлекательные следы. Женщины в сети не поняли, зачем было подвергать себя такой процедуре, оставляющей лицо с крайне неэстетичным следом. «Для чего?!» «Вам не кажется, что это просто обдираловка? Ведь кожу снимают, а на ее месте опять новая наростет? Вы и так красивая, шрам и незаметен был» «Какое безобразие эта дермабразия!» «Несколько раз читала Ваши упоминания о шраме. Каждый раз не могла понять в каком он месте. Уж извините, но полезла погуглить, о каком же шраме идет речь, что Вы так старательно от него избавляетесь. Все эти годы я его в упор не видела. Наверное все-таки человек красит одежду»

Восстановление после процедуры занимает несколько месяцев, после чего должна быть гладкая кожа без следов шрама. Правда, не каждая рискнет так ходить настолько длительное время.

Но Божена, видно, не стесняется такого вида. Как-то она удивила подписчиков, опубликовав на своей страничке в Facebook голое фото в ванной. До этого в ее микроблоге таких фотографий не было.