Названа причина госпитализации Добронравова

Состояние здоровья Добронравова не вызывает опасений — Ширвиндт

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", — сказал он, передает ТАСС. Состояние здоровья актера Федора Добронравова не вызывает особых опасений. Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.

Ширвиндт также отметил, что спектакль с участием Добронравова "Где мы?!", объявленный на 21 марта, будет отменен.

Накануне вечером, 18 марта, стало известно, что актер попал в больницу. Однако никаких подробностей о случившемся его агент Ирина Сойкина не сообщила.

Добронравов известен зрителям по фильмам "Ликвидация", "День радио", а также сериалу "Сваты". Актер также известен своими театральными работами.