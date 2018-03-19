Названа причина госпитализации Добронравова

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Состояние здоровья Добронравова не вызывает опасений — Ширвиндт 

Москва24 13 часов назад
Фото: ТАСС/Интерпресс
Состояние здоровья актера Федора Добронравова не вызывает особых опасений. Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.
"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", — сказал он, передает ТАСС.
Ширвиндт также отметил, что спектакль с участием Добронравова "Где мы?!", объявленный на 21 марта, будет отменен.
Накануне вечером, 18 марта, стало известно, что актер попал в больницу. Однако никаких подробностей о случившемся его агент Ирина Сойкина не сообщила.
Добронравов известен зрителям по фильмам "Ликвидация", "День радио", а также сериалу "Сваты". Актер также известен своими театральными работами.
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