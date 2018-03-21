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Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
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Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: public domain
Сегодня стало известно, что на днях заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Цывина потеряла сознание и ударилась головой о бордюр. В результате ее доставили в больницу, а запланированную ранее пресс-конференцию пришлось отменить. На ней актриса собиралась обсудить итоги окончания дела о наследстве скончавшегося в 1992 году народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.
Напомним, что свои права на многомиллионное имущество звезды советского кино также предъявил его сын. Однако, по словам Цывиной, он претендовал на недвижимость, приобретенную еще в период ее брака с Евстигнеевым. Судебные разбирательства по этому вопросу продлились шесть месяцев, передают ren.tv.
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