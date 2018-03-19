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Бузова мечтает встретиться с Путиным
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«Владимир Владимирович, я вас люблю»: Бузова заявила, хочет поговорить с Путиным тет‐а‐тет 

360tv.ru 16 часов назад
Певица Ольга Бузова, которая накануне проголосовала на выборах президента России, заявила журналистам, что хотела бы лично поговорить с действующим главой государства Владимиром Путиным, получившим рекордную поддержку избирателей.
"Я хотела бы с ним встретиться лично. Главная девушка страны и главный мужчина страны должны уже поговорить тет-а-тет", -сказала Ольга Бузова.
Она добавила, что намерена задать вопросы о текущем положении дел в РФ. По словам Бузовой, есть «ситуации, которые ее беспокоят как жителя страны». Впрочем, несмотря на это, девушка не скрывала симпатии к кандидату-самовыдвиженцу: она не только пришла на избирательный участок в футболке с портретом Путина, но и публично призналась ему в любви.
"Владимир Владимирович, я вас люблю", — заявила Бузова.
Во время голосования Бузова назвала себя патриотом «от кончиков волос до пальчиков ног».
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