Полищук 14 раз уронили на цементный пол 

Для актрисы Любови Полищук съёмки в фильме «12 стульев» режиссёра Марка Захарова стали дебютом. Четырёхсерийная картина вышла в 1976 году. После эпизодической роли Полищук запомнили и стали узнавать на улицах. Однако съёмочный процесс оказался очень травматичным для начинающей артистки. В танце её партнёр Андрей Миронов должен был ронять девушку. Во время первого дубля на пол забыли положить матрасы, так что Полищук рухнула на цементный пол. Потом сам Миронов случайно разбросал подушки, и Любовь снова оказалась на голом полу. Не менее сложными стали эпизоды со стеклом, когда Миронов открывал дверью и вышибал оконное стекло головой актрисы.