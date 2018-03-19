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Собчак подогрела слухи о второй беременности
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Ксения Собчак подогрела слухи о второй беременности 

Passion.ru 12 часов назад
Фото: Passion.ru
В последнее время в Сети ходят слухи о беременности Ксении Собчак. Именно этим сторонники версии о скором прибавлении в семье новоиспеченного политика объясняют то, что 14 марта кандидат в президенты России расплакалась во время теледебатов. Журналистам удалось получить ответ на вопрос от самой Ксении.
«Многие заметили, что в конце кампании вы несколько изменили стиль одежды. Даже предположили, что вы беременны. Это правда?» — спросила у нее Марина Ким в посвященном выборам эфире.
«Ну, у нас же все-таки политическая программа, давайте обсуждать политику», — сказала Собчак.
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