Собчак подогрела слухи о второй беременности

В последнее время в Сети ходят слухи о беременности Ксении Собчак. Именно этим сторонники версии о скором прибавлении в семье новоиспеченного политика объясняют то, что 14 марта кандидат в президенты России расплакалась во время теледебатов. Журналистам удалось получить ответ на вопрос от самой Ксении.
«Многие заметили, что в конце кампании вы несколько изменили стиль одежды. Даже предположили, что вы беременны. Это правда?» — спросила у нее Марина Ким в посвященном выборам эфире.
«Ну, у нас же все-таки политическая программа, давайте обсуждать политику», — сказала Собчак.