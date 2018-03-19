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Михалков попросил Путина вырастить преемника
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Михалков попросил Путина вырастить преемника 

Дни.ру 13 часов назад
Прошедшие выборы — тема номер один, их обсуждают все и везде, не удивительно, что многие именитые личности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать приемников, а российский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования.
"Я убежден абсолютно, что так или иначе должна быть преемственность, я совершенно уверен в том, что в следующие годы Путину и его команде нужно выращивать так сказать то будущее, ту преемственность, которую можно передать в руки, и страну, те мысли, те идеи, те наработки, которые сделаны", — сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24".
Михалков считает, что вновь выбранной власти необходимо растить себе смену из талантливых людей из провинции. По мнению режиссера, они знают проблемы своих регионов, умеют работать и понимают масштабы страны.
Владимир Машков заявил, что почувствовал воодушевление после публикации предварительных итогов президентских выборов. "Я был абсолютно убежден в победе моего кандидата, а сейчас я испытываю воодушевление и вдохновение от того, что большинство избирателей разделяют мою же точку зрения, а я их. А настоящая радость — это радость разделенная", — цитирует популярного актера Life.ru.
Как ранее сообщали Dni.Ru после обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. По данным ЦИК, он набирает 76,65% голосов. Кандидат от компартии Павел Грудинин занимает второе место с показателем 11,82%, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,68%).
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