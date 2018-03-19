Михалков попросил Путина вырастить преемника

"Я убежден абсолютно, что так или иначе должна быть преемственность, я совершенно уверен в том, что в следующие годы Путину и его команде нужно выращивать так сказать то будущее, ту преемственность, которую можно передать в руки, и страну, те мысли, те идеи, те наработки, которые сделаны", — сказал Михалков в эфире телеканала "Россия 24". Прошедшие выборы — тема номер один, их обсуждают все и везде, не удивительно, что многие именитые личности решили прокомментировать результаты голосования. Например, режиссер Никита Михалков предложил Владимиру Путину и его команде в ближайшие годы начать выращивать приемников, а российский актер Владимир Машков поделился своими эмоциями от итогов голосования.

Михалков считает, что вновь выбранной власти необходимо растить себе смену из талантливых людей из провинции. По мнению режиссера, они знают проблемы своих регионов, умеют работать и понимают масштабы страны.

Владимир Машков заявил, что почувствовал воодушевление после публикации предварительных итогов президентских выборов. "Я был абсолютно убежден в победе моего кандидата, а сейчас я испытываю воодушевление и вдохновение от того, что большинство избирателей разделяют мою же точку зрения, а я их. А настоящая радость — это радость разделенная", — цитирует популярного актера Life.ru.