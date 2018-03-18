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Актер Добронравов госпитализирован
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Актер Федор Добронравов попал в больницу 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Федор Добронравов госпитализирован. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Информацию подтвердила представитель артиста Ирина Сойкина, но подробностей произошедшего уточнять не стала. По ее словам, Добронравов находится в больнице, «но ему уже лучше».
Федор Добронравов — преимущественно комедийный кино— и театральный актер. В 2011 году ему присвоили звание Народного артиста России. Он известен по таким фильмам и сериалам как «Сваты», «Ликвидация», «День радио», «Золотой теленок» и другим.
Ранее в марте стало известно о том, что в больницу попал режиссер Никита Михалков. «Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он поскользнулся и упал», — заявили в пресс-службе кинематографиста. Госпитализация режиссеру не понадобилась.
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