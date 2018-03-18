Борис Корчевников ужаснул болезненным видом

"Время к обеду, явка хорошая уже, но на странице моего подъезда — моя подпись была первой. Соседи, просыпаемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал Корчевников на своей странице в соцсети. Борис Корчевников выложил в Instagram фото с избирательного участка, призвав россиян идти на выборы. Однако поклонники телеведущего тут же забили тревогу.

"Борис, плохо выглядите! Следите за здоровьем", "Борис вы выглядите так уставше! Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку", "Здоровья, Вам, Борис… выглядите очень уставшим", — забеспокоились поклонники. Фанаты актера обратили внимание на прикрепленную к посту фотографию. На снимке Борис выглядит уставшим, под глазами — большие темные круги. Общественность решила, что телеведущий не бережет себя.

При этом нашлись и те, кто считает, что Корчевников выглядит хорошо, а обеспокоенным фолловерам рекомендовали не лезть к актеру со своим мнением.

A post shared by Борис Корчевников (@b.korchevnikov) on Mar 18, 2018 at 5:31am PDT

"Комментарии странные… Борис, утро ранее… Все на себя в ранее утро в зеркало видите, и как? И перестаньте человеку писать, что он болен! Это было давно и все у Бориса со здоровьем в порядке! Даже как то неприятно! … Борис, хорошего настроения! Верю, Вы сделали правильный выбор", — заявил один из фанатов.