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Бузова удивила своим видом на выборах
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«Привет с большого бодуна»: Бузова шокировала своим видом на выборах 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: Дни.ру
Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Певица проголосовала на избирательном участке в центре Москвы.
На выборы Ольга приехала сразу с аэропорта. Накануне вечером у нее был концерт в Таллине.
"Вообще-то я патриот, самый настоящий. Я очень люблю свою страну, люблю Россию и я патриот от кончиков волос до пальчиков ног. Поэтому я думаю, что вполне возможно я за Россию во всем ее проявлении. Ну, и Крым наш", — заявила Бузова телеканалу "360".
Однако поклонников знаменитости сильно обеспокоил ее внешний вид. Оля явно была утомлена перелетом. Хоть певица и пыталась скрыться за очками, дотошные фанаты все же разглядели у нее мешки под глазами. "Фото из серии "Привет с большого бодуна", "Опухшая то какая", "Видать бухнула после концерта", "Оля иди спи. Угробишь все здоровье с этими концертами", — написали фолловеры.
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Все избирательные участки работают по единому графику — с 08:00 до 20:00 по местному времени.
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