Бузова удивила своим видом на выборах

«Привет с большого бодуна»: Бузова шокировала своим видом на выборах

Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Певица проголосовала на избирательном участке в центре Москвы

На выборы Ольга приехала сразу с аэропорта. Накануне вечером у нее был концерт в Таллине

"Вообще-то я патриот, самый настоящий. Я очень люблю свою страну, люблю Россию и я патриот от кончиков волос до пальчиков ног. Поэтому я думаю, что вполне возможно я за Россию во всем ее проявлении. Ну, и Крым наш", — заявила Бузова телеканалу "360".

Однако поклонников знаменитости сильно обеспокоил ее внешний вид. Оля явно была утомлена перелетом. Хоть певица и пыталась скрыться за очками, дотошные фанаты все же разглядели у нее мешки под глазами. "Фото из серии "Привет с большого бодуна", "Опухшая то какая", "Видать бухнула после концерта", "Оля иди спи. Угробишь все здоровье с этими концертами", — написали фолловеры.