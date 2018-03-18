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Джоли станет женой миллионера
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Анджелина Джоли станет женой миллионера 

Дни.ру 15 часов назад
Фото: Дни.ру
Анджелина Джоли в четвертый раз выйдет замуж. Избранником 42-летней голливудской актрисы стал британский миллионер.
"Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец", — рассказала журналистам знакомая актрисы.
Отношения Анджелины и миллионера длятся уже больше года. Их свела жена Джорджа Клуни Амаль. По слухам, актриса потеряла голову от нахлынувших чувств.
"Энджи настолько влюблена, что она была той, кто предложил брак", — цитирует журнал Life&Style подругу Джоли.
Актриса, хоть формально и не получила еще развод от Питта, уже продумывает детали предстоящей свадьбы. Поговаривают, что в списке гостей точно будет Брэда. Джоли уже давно прости все обиды бывшему мужу, да и он сам желает Энджи только счастья.
Для голливудской дивы предстоящий брак будет четвертым. Ранее Джоли была замужем за Джонни Ли Миллером, Билли Боб Торнтоном и Брэдом Питтом. О разводе с последним актриса сообщила в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.
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