«Руки-базуки» попрощался с подписчиками

«Руки-базуки» пожаловался на боль и попрощался с подписчиками

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , известный как «Руки-базуки», пожаловался на боль и попрощался с подписчиками. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

>>«Руки-базуки» превратился в девушку «Я 2 дня лежал на кровати, щас ели ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в 2 раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь», — написал он (авторская грамматика и пунктуация сохранена — прим. «Ленты.ру»). Терешин призвал подписчиков его забыть и пообещал больше не появляться в соцсети.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций аналога синтетического масла. За это он получил прозвище «руки-базуки». В конце февраля Терешин примерил на себя женский образ — он надел парик и накрасил губы.