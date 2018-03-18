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«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
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«Руки-базуки» пожаловался на боль и попрощался с подписчиками 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: страница Кирилла Терёшина во «ВКонтакте»
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», пожаловался на боль и попрощался с подписчиками. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
>>«Руки-базуки» превратился в девушку
«Я 2 дня лежал на кровати, щас ели ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в 2 раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь», — написал он (авторская грамматика и пунктуация сохранена — прим. «Ленты.ру»). Терешин призвал подписчиков его забыть и пообещал больше не появляться в соцсети.
Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций аналога синтетического масла. За это он получил прозвище «руки-базуки». В конце февраля Терешин примерил на себя женский образ — он надел парик и накрасил губы.
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