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«Руки-базуки» обратился к Богу
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«Руки-базуки» обратился к Богу 

Рамблер 19 марта 2018
Кирилл «Руки-базуки» Терешин заявил на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ему «хана».
По словам Терешина, он больше не может терпеть боль и просит Бога, чтобы из его тела «вышел дух». Свое заявление Терешин сопроводил видеозаписью, на которой повторил свои слова, стоя над раковиной с окровавленным лицом. Он объяснил кровотечение лопнувшими капиллярами.
«Я не знаю, что делать!» — пожаловался он.
В другой записи молодой человек сообщил, что его организм «дал сильнейший удар», в связи с чем врачи назначили ему двухнедельный курс лечения.
«Если не пройдет, то все, скорее всего, они скажут делать операцию», — объяснил он.
Кроме того, «Руки-базуки» заявил, что публикует новости о своем здоровье не для того, что «прохайпиться», а люди, обвиняющие его в этом, а также те, кто желает ему лишиться рук, — «грешники».
«Вы, люди, все-таки в аду будете гореть», — предупредил он.
Уроженец Пятигорска Кирилл Терешин получил известность в социальных сетях в 2017 году, публикуя фотографии и видеозаписи со своими руками, которые приняли монструозные размеры из-за инъекций препарата синтола.
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