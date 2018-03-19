«Руки-базуки» обратился к Богу

Кирилл «Руки-базуки» Терешин заявил на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ему «хана».

По словам Терешина, он больше не может терпеть боль и просит Бога, чтобы из его тела «вышел дух». Свое заявление Терешин сопроводил видеозаписью, на которой повторил свои слова, стоя над раковиной с окровавленным лицом. Он объяснил кровотечение лопнувшими капиллярами.

«Я не знаю, что делать!» — пожаловался он.

В другой записи молодой человек сообщил, что его организм «дал сильнейший удар», в связи с чем врачи назначили ему двухнедельный курс лечения.

«Если не пройдет, то все, скорее всего, они скажут делать операцию», — объяснил он.

Кроме того, «Руки-базуки» заявил, что публикует новости о своем здоровье не для того, что «прохайпиться», а люди, обвиняющие его в этом, а также те, кто желает ему лишиться рук, — «грешники».

«Вы, люди, все-таки в аду будете гореть», — предупредил он.