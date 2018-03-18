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Звезда фильма «Любовь и голуби» пожаловалась на здоровье
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Звезда фильма «Любовь и голуби» пожаловалась на здоровье 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма
Нина Дорошина — 83-летняя российская актриса почувствовала себя нехорошо, сообщает Пятый канал.
Приехавшим врачам скорой она пожаловалась на затруднённое дыхание.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. В 1956 году закончила Театральное училище им. Б. Щукина, ее однокурсниками были Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов.
С 1959 года Нина Михайловна служит в московском театре «Современник». На ее счету десятки ролей в постановках этого театра. Помимо работы на сцене, актриса занимается преподавательской деятельностью — с 1981 года ведет курс в театральном училище, которое когда-то закончила сама.
Сыграла более 20 ролей в кино, одна из самых известных ее ролей — Надежда, жена Васи в фильме «Любовь и голуби», снятом в 1984 году на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым.
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