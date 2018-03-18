Звезда фильма «Любовь и голуби» пожаловалась на здоровье

Приехавшим врачам скорой она пожаловалась на затруднённое дыхание.

С 1959 года Нина Михайловна служит в московском театре «Современник». На ее счету десятки ролей в постановках этого театра. Помимо работы на сцене, актриса занимается преподавательской деятельностью — с 1981 года ведет курс в театральном училище, которое когда-то закончила сама.