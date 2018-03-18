Анна Семенович закатила скандал в ЦУМе

Анна Семенович накануне провела целый день за шопингом. Звезда поп-музыки в поисках нужных предметов гардероба отправилась в ЦУМ . Там артистка попала во вполне рядовую ситуацию. Артистке понадобилось посетить дамскую комнату, но работники потребовали у Анны оплаты «входного билета» — 100 рублей. Сумма «смешная» по нынешним меркам, но Семенович была крайне удивлена и рассержена просьбой персонала ЦУМа.

Но это было еще далеко не все. Затем Семенович «обидели» на кассе, где ей в резкой форме объявили о том, что она слишком мало совершила покупок за прошлый год. «В общем мои зайки, если вы хотите быть почетным членом ЦУМа, то надо тратить три миллиона рублей в год и платить деньги за право сходить в туалет, — поделилась Анна. — Слава богу, сейчас в Москве много русских брендов, шоурумов, где реально классные вещи и стоят они в сто раз дешевле!» В своем миркоблоге она разместила гневную публикацию с места событий.

Певица покинула торговый центр в расстроенных чувствах. Возможно, на поведении артистки сказался вирус, который она подхватила на днях. Семенович рассказала своим поклонникам, что она немного приболела. Представители ЦУМа пока что не прокомментировали скандал, который Анна закатила в бутике.