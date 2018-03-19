Бузову заподозрили в нетрадиционной ориентации

Поклонники Бузовой заподозрили ее в нетрадиционной ориентации

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Мар 2018 в 4:39 PDT Подписчики Ольги Бузовой были шокированы откровенной фотографией в соцсетях, на которой певица целует свою подругу Олесю Маршевскую.

«Наш вчерашний идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой. Люблю тебя». Ольга Бузова выложила в Instagram провокационное фото, на котором запечатлена в подругой в бане. На снимке она целует Олесю Маршевскую, а подпись к фото гласит:

«А разве поцеловать в щечку это уже считается лесбиянка? Странно с каких это пор так считается?», — написала _katrina_velikaya_ «Вы считаете это нормально такие фото и посты под ними? Возможно мы с Вами с разного поколения. Для нашего такое не нормально», — ответила tatiana.ermochenko. «С «Дома-2» все до единого аморальные люди. И плюс все это показывают молодежи. Разлагают», — пишет 3maariinaa. «Ольге явно что-то не хватает. Вот бедолага, неужели как она себя ведёт одобряет ее родители?», — отметил sumail5684. Это фото шокировало поклонников, они усомнились в ориентации исполнительницы: несколько подписчиков в оскорбительной форме написали, что видят в ее поведении лесбийские замашки. Но были и те. Кто встал на ее защиту:

Ранее Ольга Бузова выложила в Instagram видеоролик, в котором позирует обнаженной на снегу.