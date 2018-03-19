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Бузову заподозрили в нетрадиционной ориентации
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Поклонники Бузовой заподозрили ее в нетрадиционной ориентации 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Instagram
Подписчики Ольги Бузовой были шокированы откровенной фотографией в соцсетях, на которой певица целует свою подругу Олесю Маршевскую.
Ольга Бузова выложила в Instagram провокационное фото, на котором запечатлена в подругой в бане. На снимке она целует Олесю Маршевскую, а подпись к фото гласит:
«Наш вчерашний идеальный вечер вдвоем с моей кошечкой. Люблю тебя».
Это фото шокировало поклонников, они усомнились в ориентации исполнительницы: несколько подписчиков в оскорбительной форме написали, что видят в ее поведении лесбийские замашки. Но были и те. Кто встал на ее защиту:
«А разве поцеловать в щечку это уже считается лесбиянка? Странно с каких это пор так считается?», — написала _katrina_velikaya_
«Вы считаете это нормально такие фото и посты под ними? Возможно мы с Вами с разного поколения. Для нашего такое не нормально», — ответила tatiana.ermochenko.
«С «Дома-2» все до единого аморальные люди. И плюс все это показывают молодежи. Разлагают», — пишет 3maariinaa.
«Ольге явно что-то не хватает. Вот бедолага, неужели как она себя ведёт одобряет ее родители?», — отметил sumail5684.
Ранее Ольга Бузова выложила в Instagram видеоролик, в котором позирует обнаженной на снегу.
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