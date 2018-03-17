Летучая позвала на выборы 

Телеведущая Елена Летучая выложила в своем Instagram забавный видеоролик о своем участии в выборах. В нем ее появление на участке вызывает переполох. «Это ж Летучая, у нее камера в глаз вмонтирована», — говорит одна из женщин, работающих на избирательном участке.
«За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне — где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня:) Наверное, потому-что вела Ревизорро, а после и Летучий Отряд на Первом канале, не просто как ведущая, а как продюсер и автор. У меня есть своя позиция, и она всегда очень активная, за что часто страдаю. Но пассивное отношение к жизни — это точно не про меня, и тут уж судьбу мне не поменять», — написала телеведущая в комментарии к ролику (орфография автора сохранена).
Сама она уже проголосовала досрочно перед вылетом в Испанию, понимая, что 18 марта — в день, когда в России пройдут выборы президента, не сможет быть в Москве. «А для вас — тех, кому голосовать завтра, записала с ребятами веселый ролик о том, как голосует Лена Летучая. За кого проголосовала — скажу в понедельник — сегодня уже агитация запрещена. Всем привет, голосуйте, идите на выборы — написала Летучая.