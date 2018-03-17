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День рождения скандальной порнозвезды
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День рождения скандальной порнозвезды
Рамблер
12 часов назад
Звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд — более известной как Сторми Дэниэлс — сегодня исполняется 39 лет.
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В 2011-м Стефани Клиффорд подробно рассказала об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом в 2006 году.
Фото:
globallookpress.com
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Теперь она привлекается к ответственности Дональдом Трампом за ущерб в размере 20 миллионов долларов .
Фото:
EPA
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Это означает, что ей предъявлен иск на 1 миллион долларов за каждый раз, когда она якобы нарушила свое соглашение о неразглашении.
Фото:
Reuters
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Как пишут американские СМИ, соглашение включало пункт о возмещении убытков в размере 1 млн долларов США за каждое нарушение.
Фото:
globallookpress.com
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Юрист Трампа, Майкл Коэн, также просит передать дело в федеральный суд.
Фото:
EPA
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Он основывает это на предпосылке, что иск составляет более 75 000 долларов, а это значит, что дело должно быть передано в федеральную судебную систему.
Фото:
Reuters
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7 марта ее адвокат Клиффорд Майкл Авентати подал в суд на Трампа.
Фото:
Reuters
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В иске указывается, что Трамп не подписывал договор о неразглашении информации с Дэниэлс.Из-за чего она требует признать его недействительным.
Фото:
Reuters
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29
Из-за чего она требует признать его недействительным.
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