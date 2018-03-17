День рождения скандальной порнозвезды 

1/8 В 2011-м Стефани Клиффорд подробно рассказала об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом в 2006 году. globallookpress.com Фото:

2/8 Теперь она привлекается к ответственности Дональдом Трампом за ущерб в размере 20 миллионов долларов . EPA Фото:

3/8 Это означает, что ей предъявлен иск на 1 миллион долларов за каждый раз, когда она якобы нарушила свое соглашение о неразглашении. Reuters Фото:

4/8 Как пишут американские СМИ, соглашение включало пункт о возмещении убытков в размере 1 млн долларов США за каждое нарушение. globallookpress.com Фото:

5/8 Юрист Трампа, Майкл Коэн, также просит передать дело в федеральный суд. EPA Фото:

6/8 Он основывает это на предпосылке, что иск составляет более 75 000 долларов, а это значит, что дело должно быть передано в федеральную судебную систему. Reuters Фото:

7/8 7 марта ее адвокат Клиффорд Майкл Авентати подал в суд на Трампа. Reuters Фото: