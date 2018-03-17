«С легким паром!» Алла Пугачева показала селфи без макияжа и с мокрыми волосами 

Алла Пугачева знает, как заставить поклонников поговорить о себе. На днях она вышла появлась на показе Игоря Гуляева, на котром произвела фурор. А несколько часов назад в своем Instagram певица разместила фото после бани. На кадре Пугачева запечатлена с мокрыми волосами и без макияжа. Звезда экстрады уже не первый раз делится с фолловерами подобными честными снимками, и каждый раз фото собирает тысячи лайков и комментариев. «С легким паром!», — подписала снимок Алла Пугачева. «Необычайная, красивая как матушка-природа»; «Алла Борисовна Вы чудо!»; «Да, такое фото после бани, без макияжа и прически может выложить только довольная жизнью и собой женщина, счастливая она, вот и все, здоровья вам да побольше!»; «Красиво и неожиданно», — пишут одни фолловеры. Другие же отмечают, что Пугачева — «обычная женщина, которая выглядит чуть моложе своих лет». А что скажешь ты, как тебе певица с натуральной красотой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram