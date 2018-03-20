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Это смело: Алла Пугачева выложила фото из душа
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Это смело: Алла Пугачева выложила фото из душа 

WDay.ru 7 часов назад
Фото: WDay.ru
Крупный план и ни грамма косметики.
Не каждая девушка даже в очень юные годы отважится выложить в соцсетях свою утреннюю фотографию без макияжа и должной укладки. Признаемся честно, с утра немногие из нас в восторге от отражения в зеркале. И, наверное, зря. Берите пример с Аллы Пугачевой, которой, напомним, в апреле исполнится 69 лет.
На днях Примадонна выложила в «Инстаграме» фото, которое собрало рекордное число комментариев на странице певицы. Ведь это фото… из душа!
Сразу скажем, все очень прилично. Алла Борисовна, в отличие от других звезд, откровенными и провокационными кадрами подписчиков не завлекает. Поэтому для «Инстаграма» певица ограничилась лишь портретным фото.
«С легким паром!» — подписала снимок Пугачева.
Как и полагается после душа, на лице ни грамма косметики, а взъерошенные влажные волосы, похоже, только что сушили полотенцем. Быть может, не самый лучший ракурс выбрала Алла Борисовна для селфи, однако ее широкая белоснежная улыбка затмевает все, и уже совсем забываешь про возраст певицы.
Но нашлись подписчики, которым естественная красота Примадонны пришлась не по душе. Дескать, зачем выкладывать такие фотографии на всеобщее обозрение. К счастью, злых комментаторов было не так много.
Поклонники певицы восхитились, как женщина, которая за долгие годы карьеры привыкла к ежедневному сценическому гриму, вот так запросто может выложить фотографию без макияжа и фотошопа, не стесняясь своей внешности и возраста.
«Совсем девчонка!», «Я бы хотела через 10 лет, выглядеть так же свежо, бодро и жизнерадостно», «Естественная, милая, настоящая».
Впрочем, это далеко не первое фото в «Инстаграме» Аллы Борисовны без макияжа. Смотрите галерею и вдохновляйтесь.
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