Это смело: Алла Пугачева выложила фото из душа

Крупный план и ни грамма косметики.

Не каждая девушка даже в очень юные годы отважится выложить в соцсетях свою утреннюю фотографию без макияжа и должной укладки. Признаемся честно, с утра немногие из нас в восторге от отражения в зеркале. И, наверное, зря. Берите пример с Аллы Пугачевой , которой, напомним, в апреле исполнится 69 лет.

На днях Примадонна выложила в «Инстаграме» фото, которое собрало рекордное число комментариев на странице певицы. Ведь это фото… из душа!

Сразу скажем, все очень прилично. Алла Борисовна, в отличие от других звезд, откровенными и провокационными кадрами подписчиков не завлекает. Поэтому для «Инстаграма» певица ограничилась лишь портретным фото.

«С легким паром!» — подписала снимок Пугачева.

Как и полагается после душа, на лице ни грамма косметики, а взъерошенные влажные волосы, похоже, только что сушили полотенцем. Быть может, не самый лучший ракурс выбрала Алла Борисовна для селфи, однако ее широкая белоснежная улыбка затмевает все, и уже совсем забываешь про возраст певицы.

Но нашлись подписчики, которым естественная красота Примадонны пришлась не по душе. Дескать, зачем выкладывать такие фотографии на всеобщее обозрение. К счастью, злых комментаторов было не так много.

Поклонники певицы восхитились, как женщина, которая за долгие годы карьеры привыкла к ежедневному сценическому гриму, вот так запросто может выложить фотографию без макияжа и фотошопа, не стесняясь своей внешности и возраста.

«Совсем девчонка!», «Я бы хотела через 10 лет, выглядеть так же свежо, бодро и жизнерадостно», «Естественная, милая, настоящая».

Впрочем, это далеко не первое фото в «Инстаграме» Аллы Борисовны без макияжа. Смотрите галерею и вдохновляйтесь.

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