Валерий Меладзе показал, как занимается спортом 

Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Фото из Instagram Валерия Меладзе Валерий Меладзе, один из самых импозантных певцов на отечественной эстраде, восхитил поклонников своей физической подготовкой. Артист поделился в Instagram снимками из спортзала. «В здоровом теле, здоровый дух!» — подписал музыкант видеоролик, в котором прыгает со скакалкой. Кроме того, фолловеры узнали, что в ежедневные тренировки Валерия входит кардио на беговой дорожке и комплекс упражнений на силовых тренажерах. Многочисленные подписчики отметили, что Валерий Меладзе для них является образцом для подражания: «Когда же он успевает все: и на сцене, и в тренажерном зале, и общение с родными-друзьями-коллегами никто не отменял?..может у него 25 часов в сутках?.)..беру пример…», «Браво вам, за активную жизненную позицию!», «Хочется видеть наших мужчин пореже с банкой пива и почаще в тренажерным зале, чтобы они и за пятьдесят выглядели также харизматично, как Валерий Меладзе», «Физкульт-привет!», «Какой вы молодец))) я в 21 умираю на тренировке 😂 на вас посмотрела и легче стало», «Ай, молодца!», «Прекрасный спортсмен, занятие физкультурой полезно и важно для гармонии тела, разума. А для мужчины сам Бог велел каждый день занятия спортом. Валерий всегда вперёд по жизни. Зарядили и меня вы на этот день». Стоит отметить, что супруга Валерия Меладзе — певица Альбина Джанабаева — также поклонница здорового образа жизни. В своем Instagram красотка зачастую показывает фрагменты тренировок, а также делится секретами правильного питания и ухода за собой. Фото: instagram