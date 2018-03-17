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Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей
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Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей 

Дни.ру 22 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывшая жена режиссера Олега Табакова актриса Людмила Крылова рассказала, что давно перестала общаться с экс-супругом. Кроме того, она давно не связывалась с собственной дочерью.
"Ничего вам говорить не хочу, но с Табаковым я давным-давно перестала общаться", — рассказала журналистам Людмила Крылова. "Думала, новая семья его выходит", — прокомментировала она новость о его кончине.
Также актриса призналась, что даже не знает, где находится и чем занимается их дочь Александра.
"Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю где она в настоящий момент. Давно с ней не связывалась", — цитирует StarHit Людмилу Крылову. "У нее своя жизнь, у меня — своя. Также, как и у внучки Полины", — добавила она.
Актриса отметила, что сама чувствует себя нормально, с учетом своего возраста, однако намекнула на финансовые трудности, с которыми ей пришлось столкнуться.
"В театре платят мало. Те, кто снимаются, много играют, получают еще нормально. А у меня редко получается хотя бы 50 тысяч рублей получить", — заметила актриса.
Напомним, журналисты попытались отыскать на прощании с Олегом Табаковым, которое состоялось 15 марта в МХТ имени Чехова, его старшую дочь и бывшую жену. СМИ в своих данных разошлись. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", ни одной, ни другой не было. А Первый канал сообщает прямо противоположное: все четверо детей присутствовали на траурном мероприятии.
Олег Табаков познакомился с Людмилой Крыловой в конце 1950-х годов, во время работы над фильмом "Дом у дороги". Их роман развивался стремительно — уже через четыре дня после знакомства актриса переехала к нему в съемную комнату в центре Москвы. В 1960-м году у них родился сын Антон, а в 1968-м — дочь Александра.
В 1994 году Олег Табаков покинул семью, чтобы построить личное счастье с Мариной Зудиной. Антон смог понять и простить отца через несколько лет. Александра тяжело переживала расставание родителей. Как признался в одном из интервью сам режиссер, наладить отношения со старшей дочерью ему так и не удалось.
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